Zpěv Plácida Dominga asi ve Štúrovu moc netěší

BRATISLAVA Až zákrok slovenské policie přerušil utrpení obyvatel jedné ulice ve městě Štúrovo na jihu země, kteří jsou nuceni od rána do večera poslouchat stále dokola nahrávku jedné operní árie v podání Plácida Dominga. Už skoro šestnáct let, uvedla televize Markíza na svém webu. Jde o pomstu sousedky, která si bezvýsledně stěžovala na štěkot sousedova psa. Ženu nyní zadrželi policisté.

„Majitelka domu nerespektovala ani pravomocné nařízení nejvyššího soudu, který jí zakázal hudbu pouštět,“ uvedla Markíza k zatčení ženy. Vyšetřovatel ji zároveň obvinil z nebezpečného vyhrožování a navrhl uvalení vazby. Majitelka „zpívajícího domu“ nyní v policejní cele čeká na rozhodnutí soudce, zda zůstane ve vazbě, anebo ji propustí na svobodu. Přehrávání árie provázelo ve Štúrovu nesnesitelné pískání, uvedla televize Joj. A to majitelka domu čtyřminutový úryvek pouštěla stále dokola od šesti ráno do deseti večer - prý kvůli štěkání sousedova psa, který však zřejmě už ani není naživu. „Odnáší to celá ulice,“ dodala televizní stanice s tím, že hluk je jedním z nejvážnějších faktorů při vytváření stresu.



Zmíněný úryvek pochází z opery La traviata, kterou v předminulém století složil Giuseppe Verdi na námět románu Alexandra Dumase mladšího Dáma s kaméliemi. V současnosti patří do repertoáru mnoha oper po celém světě.