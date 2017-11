Způsobily poprask na koupalištích. Jak a kdo vymyslel burkiny?

Letos v létě způsobily poprask na českých plovárnách. Loni v létě je zakázalo francouzské Cannes a dalších dvacet měst na azurovém pobřeží. A na světě snad nenajdete člověka, který by netušil, co jsou to burkiny. A to mají na kontě jen celkem krátkou historii.

Burkiny vymyslela někdejší kadeřnice ze Sydney Aheda Zanettiová. Seběhlo se to tak: zkraje roku 2004, kdy v austrálii panuje léto, se byla podívat na zápas své neteře, která hrála netball čili dívčí košíkovou. Protože je to cudná muslimka, nastoupila na hřiště v hidžábu, tedy šátku zahalujícím vlasy. Už vůbec dostat ji do týmu, aniž by jej musela sundat, stálo její matku dost úsilí. Když svolení dostala, šla se na zápas podívat celá rodina.

„To, co měla na sobě, se jako sportovní úbor vůbec nehodilo – mikina, tepláky a hidžáb se na jakékoli sportování prostě nehodí. vypadala jako rajče, jak byla do ruda rozpálená!“ napsala loni v létě pro britský Guardian Zanettiová.



A tak doma googlovala a googlovala, ale nenašla žádný oděv, který by její neteři sportování umožnil a zároveň dostál muslimskému důrazu na cudnost. Dala se tedy do navrhování a ušila dvoudílný úbor z lehoučkého, jemně tkaného a nepříliš přilnavého polyesteru s ochranným faktorem SPF 50+, který zahaluje vlasy i tělo, ale nechává volné ruce a nohy, lze s ním sportovat i plavat.

Svému úboru dala jméno burkiny, které si půjčilo kousek ze slova burka (plášť zahalující celé tělo včetně očí) a kousek z výrazu pro dvoudílné plavky bikiny. S nimi ostatně částečně sdílí osud – i ony byly po druhé světové válce na francouzských plážích zakazovány. a nejen tam, nýbrž i ve španělsku, Itálii, Portugalsku a austrálii a na odpor narážely i v USa. Sám jejich návrhář louis Réard o nich měl prohlásit, že „o dívce vypovědí vše až na jméno její matky za svobodna“. Zastánci včetně francouzského listu le Figaro však měli za to, že jsou „oslavou svobody“.



Tak o svých burkinách mluví i Zanettiová, která je sama hned vyzkoušela, když si zašla zaplavat do místního bazénu. „Poprvé v životě jsem plavala na veřejnosti,“ popsala zážitek letos padesátiletá matka tří dětí. „a bylo to naprosto krásné. Ten pocit si přesně pamatuju. cítila jsem se svobodně, sebevědomě, jako by mi ten bazén patřil.“