Zuby je potřeba čistit ze všech stran, říká dentální hygienistka

Profesionální dentální hygiena by měla být stejně samozřejmá jako prohlídky v ordinaci stomatologa, říká Jana Křepelková, dentální hygienistka spolupracující se značkou Philips. S péčí lze začít v každém věku.

LN Návštěvu dentální hygienistky bere řada lidí jako zbytečný nadstandard, nehrazený zdravotními pojišťovnami. Proč má smysl za tuto péči platit?

Protože se mu to nakonec finančně vyplatí. Pokud je pacient motivovaný, pravidelně absolvuje profesionální dentální hygienu a dodržuje doporučenou domácí hygienu, ušetří v budoucnu za zubní výplně, korunky, implantáty a další nákladnou léčbu.

LN Někdo si ale může říct, že v jeho případě už nemá profesionální dentální hygiena cenu, protože stav jeho chrupu je natolik špatný, že se nedá změnit.

Rozhodně má smysl problémy řešit. Může to sice stát víc času, peněz i úsilí, ale je možné, že se pacient svých potíží zbaví nebo se minimálně podaří zastavit či aspoň zpomalit další zhoršování. Tuto otázku často řeší starší pacienti, kteří mají dojem, že jejich zuby už nic nezachrání. Po pár návštěvách jsou ale vděční za správné rozhodnutí začít s profesionální dentální hygienou.

LN Jak probíhá první návštěva dospělého pacienta, kterému chybějí zkušenosti s touto péčí?

Dospělého pacienta se detailně zeptám na celkový zdravotní stav, jaké léky užívá, jestli má nějaké alergie. To je velmi důležité. Někdy si pacient mylně myslí, že není potřeba nahlásit třeba onemocnění srdce, duševní onemocnění nebo alergii na mléko a podobně, protože na první pohled nevidí souvislost se zuby. Tělo je však nutné brát jako celek. Poté zjistím, jak se pacient věnuje zubůmdoma, vyšetřím dutinu ústní, stanovímúroveň hygieny a vysvětlím, kde vidím problém a jak bude probíhat ošetření a další návštěvy. Odstraním zubní kámen a zprůchodním mezizubní prostory. Někdy je nutné ošetření rozdělit do více návštěv, třeba pokud se zubní kámen nachází i pod dásní, dásně příliš krvácejí nebo povrch zubů pokrývají silné pigmentace. Závěr sezení je věnován opět nácviku čištění a otázkám pacienta. Občas má pacient pocit, že když za jednu dentální hygienu zaplatí, dentální hygienistka mu doslova vygruntuje ústa a hned odejde z ordinace se zářivým a zdravým úsměvem. To se však za hodinu nedá stihnout. Občas je to běh na dlouhou trať, ale stojí za to.

LN Jaký je vlastně rozdíl mezi profesionální zubní hygienou a tím, jak se lidé o své zuby starají doma?

Mezi obvyklé výkony profesionální dentální hygieny patří odstranění zubního kamene nad dásní i pod dásní, odstranění zubního plaku a povrchových pigmentací, fluoridace, případně i bělení zubů. To jsou úkony, které pacient sám doma nezvládne. Nejdůležitější částí je však výběr dentálních pomůcek pro konkrétního pacienta a nácvik techniky čištění. Nácvik čištění přímo v ústech je klíčový k následné domácí péči.

LN Mám si tedy do ordinace přinést svůj vlastní kartáček?

Ano, je nejlepší, když si pacient přinese na nácvik vlastní kartáček nebo je ochotný si ho v ordinaci koupit. Protože pouhá ukázka čištění na modelu zubů není efektivní. Pokud pravidelně a pečlivě odstraňujeme zubní plak, předcházíme vzniku zubního kazu, zubního kamene, zánětu dásní či parodontitidě a dalším problémům v ústní dutině.

LN Jak by tedy měla vypadat správná domácí dentální hygiena?

Měkký manuální zubní kartáček, případně elektrický sonický kartáček, mezizubní pomůcky, což jsou mezizubní kartáčky a nitě, a zubní pastu by měl vlastnit a používat každý. Zuby si čistíme pravidelně dvakrát denně, ráno před snídaní, večer před spaním. To není žádná novinka. S čím ale ještě stále hodně lidí není „smířeno“, je pravidelná mezizubní hygiena. A pravidelná znamená opět na denní bázi, tentokrát postačí jednou denně, nejlépe při večerním čištění. Povědomí o mezizubních pomůckách sice narůstá, ale ne každý si to vezme k srdci a skutečně je používá. Příčin vynechávání mezizubní hygieny může být víc, ale hlavní problémy se často opakují.

LN Co dělají lidé při čištění mezizubních prostor špatně?

Na trhu existuje široká škála mezizubních pomůcek a lidé si s nimi nevědí rady. Například netuší, jaké pomůcky jsou pro ně vhodné či jakou velikost mají zvolit, také jim mnohdy chybí povědomí, jak s těmito pomůckami efektivně pracovat. S tím vším však detailně pomůže dentální hygienistka, případně zubní lékař. Druhý problém, jejž vidím u pacientů, kteří už mají instruktáž v ordinaci za sebou, je to, že ne vždy rozumí tomu, že je třeba mít vyčištěny zuby opravdu ze všech stran. Někdy tak potřebují pacienti více návštěv, aby si navykli i na mezizubní hygienu a kompletní rituál čištění zubů.