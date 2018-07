Zvětšení prsou či zženštění obličeje. Starbucks zaplatí operace trangender zaměstnancům

LOS ANGELES/ PRAHA Společnost Starbucks oznámila, že bude platit svým transgender zaměstnancům v USA estetické plastické operace, které jim pomohou s přeměnou na jiné pohlaví. Získat mohou nová prsa, nebo i transplantaci vlasů.

Již od roku 2012 největší americký řetězec kaváren poskytoval zdravotní pokrytí nákladů na operaci na přeměnu pohlavních orgánů, nikoliv však dalších zákroků, které by dokonaly přeměnu. To podle bojovníků za práva LGBTQ komunity však nebylo dostačující. K zapojení do společnosti totiž právě estetické operace pomáhají nejvíce.



V USA pojišťovny často kryjí pouze změnu pohlavních orgánů, jelikož zbylé zákroky nepovažují za nutné. Společnost Starbucks se však rozhodla pokračovat dále ve své politice pozitivního přístupu a nulové diskriminace zaměstnanců a rozšířila pokrytí zaměstnaneckého zdravotního pojištění operací na „zvětšení a zmenšení prsou, zženštění obličeje, transplantaci vlasů a další,“ stojí v prohlášení společnosti.

Podle průzkumu Americké nadace na prevenci sebevražd se přes čtyřicet procent trangender dospělých pokusilo spáchat sebevraždu. Jedním z nejdůležitějších faktoru bylo nepřijetí do společnosti, dále pak i nemožnost změny pohlaví z finančních důvodů.

„Tento přístup nebyl veden jen snahou společnosti poskytovat opravdové inkluzivní pojištění, ale také konverzací s trangender partnery o tom, jak by naše benefity mohly pomoci zaměstnancům stát se tím, kým opravdu chtějí být,“ uvedl Ron Crawford viceprezident programu benefitů ve Starbucks.

Přístup společnosti k zaměstnancům ocenily hlavně LGBTQ skupiny včetně Světové profesionální asociace transgender zdraví, která pomáhala firmě s obměnami zdravotních benefitů. Nadace Kampaň za lidská práva Starbucks v roce 2017 ocenila jako zaměstnavatele s nejlepším přístupem k LGBTQ komunitě.

Ultraliberál odchází

Na konci června skončil ve vedení společnosti výkonný předseda Howard Schultz, který stál za expanzí společnosti a je považovaný za ultraliberála.

Okamžitě se tak v USA objevily spekulace, zda Schultz neplánuje politickou kariéru za Demokratickou stranu. Mohl by se totiž postavit proti prezidentu Trumpovi ve volbách v roce 2020.

Byl totiž v minulosti častokrát slyšet při debatách o postavení menšin, klimatických změn, pomoci bezdomovcům či o pracovních příležitostech pro mladé lidi, což je primárně politika demokratů.

Zda skutečně čtyřiašedesátiletý Schultz plánuje prezidentskou kandidaturu do roku 2020, médiím odmítl sdělit. „Uvidíme, co se stane,“ uvedl pro televizi CNBC na začátku června.