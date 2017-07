Před měsícem fenomén, dnes tuctovka. Boom dětského fidget spinneru opadá

PRAHA Kdo nemá fidget spinner, jako by nebyl. Ještě před měsícem byla tato hračka fenoménem, dnes poptávka převážně klesá. Jen v obchodech s dětským zbožím jde spinner stále na dračku. Skutečnost potvrdilo serveru Lidovky.cz několik pražských prodejen.

Prvotní rozmach točící se hračky srovnatelné s káčou o prázdninách opadá. Menší kamenné prodejny, vietnamská tržnice nebo elektro Datart potvrzují nižší poptávku i prodej. Obchody s dětským zbožím hlásí ovšem stále vysoký zájem.

Ve vietnamské tržnici v pražské Stroupežnického ulici už prý další spinnery objednávat nebudou. V nedalekém minimarketu, taktéž s vietnamskou obsluhou, jich u poklady visí jen pár. Obchod Ptákoviny na pražském Andělu již nezaznamenává odbyt tak, jako při první vlně nadšení. Stejný názor zastávají prodejci v kamenném obchodu Levné knihy v pražské Štefánikově ulici. Ve všech místech kupují hračku hlavně děti, ceny ani přes ustávající zájem nepoklesly.

Vyšší nabídku a rozšíření zboží poskytuje kamenná Alza. Prodavači v ulici Štefánikova sdělili, že spinnerů prodají méně, zájem ale stále je. Kupují je rodiče dětem, ale také například lidé kolem 25 let sami pro sebe. Novinkou je například „Batman fidget spinner“. Oproti tomu elektro Datart v OC Nový Smíchov „zaspalo dobu“. V čase největší poptávky prý spinnery neměli, nyní ze současné standardní nabídky prodají tak dva za týden.

Velká poptávka určitě trvá v obchodech Tiger nebo v HM Studio hračky v OC Nový Smíchov. V Tigeru mají spinnery dokonce vyprodané, objednávají další. Ve zmíněném hračkářství vlna prodeje neopadla, naopak je prý možná ještě větší. Podobně jako Alza rozšiřuje svůj sortiment „točící káči“ například o svítící variantu.

Spinner jako „satanovo dílo“ nebo zbraň USA

Ne všichni jsou z moderní hračky nadšeni. Pochyby ohledně hračky fidget spinner vyjádřil na sociálních sítích paraguayský pastor. Věc považuje za „satanovo dílo“. Podle jeho představy vede používání hračky k věčnému zatracení. Rabíni označili hračku za košer, do synagogy by ale měli lidé jít bez ní. Ruská televize přišla s teorií, že se fidget spinner snaží podkopat Ruskou federaci. Podle moderátora Alexeje Kazakova je spinner mírně návykový a dělá lidi náchylnější k manipulaci.

Ruský žurnalista Alexej Kovaljov byl jedním z prvních lidí, kteří poukazovali na zviditelňování hračky opozicí na Twitteru. „Fidget spinnery používá opozice k uklidňování jejich sledujících a k rozptylování od opravdových problémů. To je to, co opozice většinou dělá,“ uvedl na svém Twitteru Kovaljov. „Taková je ruská propaganda. Tohle je to nejlepší, co dokážou. A údajně ti samí lidé (jiní nejsou) ovlivňovali volby v USA,“ stálo v jeho dalším příspěvku.