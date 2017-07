Vzpomínka na Vary. Jak Čvančarová oblékla nevkusně malé šaty

Původně jsem se zařekl, že letos Čekstajl vzhledem k státními svátky vynucené přestávce festivalové hemžení Karlových Varů pomine. Nakonec neodolá. A může za to kupodivu ekonom. Konkrétně Vladimír Pikora, který se vrhnul na obranu herečky Jitky Čvančarové a její volby oblečení na zahájení karlovarské filmové přehlídky.

Pokud jen občas otevřete stránky bulváru, nemohl vás sytě růžový model s napěchovaným dekoltem minout. Čvančarová za něj sklidila od módních policistů těžkou kritiku. A právě Pikora se ji rozhodl hájit a neváhal sáhnout po ekonomické teorii. Prý mezi mužským publikem je prostě poptávka po napěchovaných dekoltech a vnadná herečka ji jen naplnila, a proto kritika není na místě a je jen řvaním ubohých feministek, které jí ke všemu závidí. Na rozdíl od ní prý nemají co pěchovat.



Otázka vkusu se ovšem, pane Pikoro, ekonomickým teoriím vymyká. Poptávkou jsou řízené třeba zprávy na Nově, ovšem „borec na konec“ nebo „zvířátková zpráva“ nebude považována za projev kvalitní žurnalistiky. Stejně tak to, že se většina mužské populace ráda podívá „pod oči“ Jitky Čvančarové, neznamená, že projevila byť základní míru vkusu.



Začíná to tím, že jí róba z dílny Natali Ruden (když už jste se ptal, kde byste je pro svou ženu sehnal) byla pekelně malá. Výsledný efekt čtyř ňader namísto dvou vážně esteticky nepůsobí. Navíc i tak sošné herečce přidává opticky kila navíc, protože když je vám něco malé, vypadáte ještě větší, než jste.



Právě to byla největší chyba při výběru šatů. Barva a materiál zavánějící přinejlepším šantánem, ale spíš bordelem už celou věc jen dorazily. Kypré ženy s živočišným sexappealem, kterým bezesporu Čvančarová oplývá, prostě mají volbu kultivovaných šatů ztíženou. Chce to sofistikovanější střih, což rozhodně neznamená, že mají proboha schovat své přednosti. Naopak klidně je mohou odhalovat, to nikoho nepohorší (kromě skutečných puritánů). To ovšem strážci módního vkusu, jak se snaží podsouvat pan Pikora, nejsou. Splývavější materiál kypřejším křivkám pomůže v místech, kde by se nakupily do podoby michelinské pneumatiky. Přitom je může kopírovat, není třeba, aby vzniklo beztvaré cirkusové šapitó. A to, že bude v oblasti hrudníku látka chybět – respektive bude hlubokým dekoltem ňadra odhalovat ideálně z každého úhlu trochu jinak – bude jen plus.

V případě Jitky Čvančarové to ovšem dopadlo jinak. Nejlépe to vystihla jedna kolegyně, protřelá lifestylová novinářka. „Ten její manžel je fakt hezkej a kus chlapa, jenže vedle ní vypadá jako vosa na bonbonu“. A tento nesoulad v páru, byť tanečníka Petra Čadka žádostivé pohledy okolostojících pánů očividně těší, je to, co oči estétů dráždí. Ladění v páru je ovšem ještě vyšší dívčí než správné obalení či odhalení dmoucích se ňader. Na to už vážně Lafferovy a jiné křivky naroubovat nejde.