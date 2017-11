S čím chodí partneři do poraden? Trápí je špatná komunikace i těhotná milenka

PRAHA Do poraden pro rodiny přicházejí dnes lidé nejčastěji s komunikačními problémy nebo kvůli otěhotnění milenky. Zatímco před půl stoletím využívali lidé služby poradny často s ostychem a jen kvůli vážných problémům, například s alkoholismem, od konce 80. let se zvedl nejen počet klientů takzvaných manželských poraden, ale změnily se i problémy, kvůli kterým lidé tato zařízení vyhledávají. Na tiskové konferenci k 50. výročí založení první stálé manželské poradny v Praze to novinářům řekl její vedoucí Petr Šmolka.

„Přibylo problémů s odhalenými nevěrami, protože bohužel mobily a e-maily jsou médii, které dělají neplechu,“ uvedl Šmolka. Řada manželství se podle něj ocitne v nesnázích například kvůli textové zprávě, kterou jeden z partnerů odešle omylem, nebo i úmyslně jinému adresátovi a druhý člověk si není jistý, kdo je jejím příjemcem zprávy a co obsah znamená.



Vzhledem ke společenským a demografickým změnám v posledních letech přichází dnes do poraden o něco starší a vzdělanější lidé než dříve. Souvisí to mimo jiné s tím, že se přibližně o deset let posunul věk, kdy uzavírají manželství, řekl psycholog.

Výrazně častěji než dřív chodí do poraden nesezdané páry

Výrazně častěji než dřív chodí do poraden nesezdané páry. Může za to nižší sňatečnost a odkládání manželství do vyššího věku. Podíl ženatých a vdaných postupně klesá. Loni manželství uzavřelo téměř 51 tisíc dvojic. Poprvé svatbu mělo 34 tisíc párů. Nesezdané páry v posledních letech čím dál častěji zakládají rodiny. Mimo manželství teď přichází na svět téměř polovina dětí. V roce 1990 se takto narodilo přes 11 tisíc chlapců a děvčat, o dvě desetiletí později více než 47 tisíc.

Poradny také dnes více než před rokem 1989 řeší ekonomické rozdíly mezi rodinami i uvnitř nich. „To, co přibylo třeba v Praze, nejsou rodiny chudé nebo rodiny nezaměstnaných, ale rodiny, které se obtížně vyrovnávají s tím, že z hlediska sociálního nejsou tak úspěšné jako jejich známí, přátelé,“ řekl Šmolka. Partneři si nerozumí třeba kvůli tomu, že jsou jejich děti nespokojené, protože jejich kamarádi mají modernější i-pady nebo byli na dražší dovolené.

Lidé dnes více trápí, že si z finančních důvodů nemohou dovolit ze vztahu odejít, míní expert. Podle něj to dříve nebyl takový problém, protože rozdíly mezi příjmy nebyly tak velké a stát se o rozvedené a samoživitele více staral.

Počet rozvodů v posledních letech klesal

Počet rozvodů v posledních letech klesal, i když rozvodovost obecně zůstávala vysoká. V minulém roce jich bylo meziročně o 1100 méně, statistici jich evidovali zhruba 2 tisíc. Ve čtyřech pětinách z nich se lidé rozváděli poprvé.

Od roku 1967 dodnes navštívilo Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze zhruba 150 tisíc klientů a konalo se v ní 700 tisíc konzultací. Podle jejích průzkumů se v přibližně 40 procentech případů povedlo problém vyřešit.

Jedna konzultace vyjde na tisíc korun

Nyní má poradna deset pracovišť, tým tvoří 27 psychologů s dalšími externisty. Její služby jsou ze zákona bezplatné, ročně stojí zhruba 18 milionů korun, přičemž jedna konzultace vyjde na tisíc korun, uvedl ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

Za prvních devět měsíců letošního roku vyhledalo poradnu v Praze téměř 3 tisíce lidí. Přibližně v polovině případů iniciovala návštěvu poradny žena, v 30 procentech muž a ve zbytku oba společně. Dalších deset procent (237 klientů) do poradny přišlo na doporučení soudu nebo odboru ochrany dětí (OSPOD).

Před rokem 1989 se poradny věnovaly také nezletilým párům, které čekaly dítě a chtěly se vzít. „Do roku 1989 poradny byly zařízeními, kam soudy odesílaly nezletilé snoubence předtím, než jim povolily uzavřít sňatek. V Praze jich bylo do roka asi 400, v Česku zhruba 2000. A za posledních 20 let tam nezletilý snoubenec nezavítal,“ uzavřel Šmolka.